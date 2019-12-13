أمريكا تفرض عقوبات على 3 لبنانين لتمويلهم «حزب الله»

واشنطن(صدى):

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة، عن فرض عقوبات جديدة على 3 شخصيات لبنانية، إثر تورطهم بشكل مباشر وغير مباشر في تمويل حزب الله من خلال غسل أموال.

وأوضحت الوزارة في بيان لها ، إن الـ 3 أشخاص هم: ناظم سعيد أحمد، المقيم في لبنان، وصالح عاصي، الذي يتخذ من جمهورية الكونغو الديموقراطية مقرًا له، فضلًا عن المحاسب المقيم في لبنان طوني صعب.

ومن جانبه قال وزير الخزانة ستيفن منوشين: يواصل حزب الله استخدام الشركات التي تبدو شرعية، كشركات واجهة لجمع الأموال وتبييضها في دول مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية حيث يمكن لها استخدام الرشوة والعلاقات السياسية لتأمين الوصول غير العادل إلى الأسواق والتهرب من الضرائب.