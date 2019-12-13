النصر في الصدارة مؤقتًا بفوز مثير على التعاون

ماجد محمد(صدى):

نجح نادي النصر في الهروب من فخ الهزيمة أمام التعاون،اليوم الجمعة، في المباراة التي أقيمت بينهما في إطار الجولة الـ 11 من دوري المحترفين.

وفاز النصر بثنائية بعد أن بدأ المباراة بالتراجع بعد أن هز التعاون شباكه في الدقيقة الـ 19.

وأحرز هدف التعاون الوحيد سيدريك أميسي في الدقيقة الـ 19، بينما أحرز أهداف النصر اللاعب جوليانو في الدقيقة 31، وعبدالفتاح آدم في الدقيقة 38.

وبهذا يحلق الأصفر في الصدارة برصيد 23 نقطة، بينما يحل التعاون في المركز الخامس برصيد 19 نقطة.