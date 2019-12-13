مادو: تدربنا جيدًا في فترة التوقف ونحن في مرحلة مفصلية (فيديو)
أكد عبد الله مادو، لاعب فريق النصر، أن اللاعبين تدرّبوا جيدًا خلال فترة التوقف وهو ما ترجموه اليوم أمام التعاون.
وأشار خلال تصريحات تليفزيونية، إلى « أننا نحن في مرحلة مفصلية ومهمة.. ويجب الدخول في كل مباراة للثلاث نقاط».
ونجح نادي النصر في الهروب من فخ الهزيمة أمام التعاون، اليوم الجمعة، في المباراة التي أقيمت بينهما في إطار الجولة الـ 11 من دوري المحترفين.
عبدالله مادو – لاعب فريق #النصر :
نحن في مرحلة مفصلية ومهمة.. ويجب الدخول في كل مباراة للثلاث نقاط.#النصر_التعاون pic.twitter.com/cTqm4RovPy
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) December 13, 2019
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