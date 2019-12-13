مادو: تدربنا جيدًا في فترة التوقف ونحن في مرحلة مفصلية (فيديو)

نواف السالم(صدى):

أكد عبد الله مادو، لاعب فريق النصر، أن اللاعبين تدرّبوا جيدًا خلال فترة التوقف وهو ما ترجموه اليوم أمام التعاون.

وأشار خلال تصريحات تليفزيونية، إلى « أننا نحن في مرحلة مفصلية ومهمة.. ويجب الدخول في كل مباراة للثلاث نقاط».

ونجح نادي النصر في الهروب من فخ الهزيمة أمام التعاون، اليوم الجمعة، في المباراة التي أقيمت بينهما في إطار الجولة الـ 11 من دوري المحترفين.