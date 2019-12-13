اعترافات المتهمين بقتل المواطن راجح الحارثي بمصر

القاهرة(صدى):

ألقت الشرطة المصرية القبض على المتهمين بقتل المواطن راجح الحارثي في أحد المنازل بالنزهة في القاهرة.

وكشفت السلطات المصرية تفاصيل حول جريمة قتل راجح الحارثي، لافتة إلى أنه تم حبس عاطلين يقيمان بمحافظة الفيوم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد اتهامهما بتنفيذ الجريمة بقصد السرقة.

وأوضحت تحقيقات النيابة أن المتهمين تعرفا على المجني عليه عبر الإنترنت، واتفقا على مقابلته وتوجها إليه بقصد سرقته.

واعترف المتهمان بأنه وقعت مشاجرة بينهما وبين الضحية عندما حاول الدفاع عن نفسه، فقام المتهم الثاني بشل حركته عن طريق خنقه بملاءة سرير، وسدد المتهم الأول له عدة طعنات مستخدمًا سلاحًا أبيض (سكين) مما أسفر عن إصابته التي أودت بحياته وقاما بسرقة متعلقاته.

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