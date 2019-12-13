قبل الكلاسيكو.. فالفيردي: «لا ننشغل بالريال الآن»

طلال الغامدي(صدى):

أكد مدرب برشلونة؛ إرنستو فالفيردي على أن فريقه لا يُركز في شيء الأن سوى مواجهة ريال سوسيداد خارج أرضه والتي ستقام غدًا السبت.

وقال فالفيردي خلال مؤتمر صحفي قبل مواجهة سوسيداد، اليوم: مباراة يوم غدٍ ستكون صعبة حقًا، إنها واحدة من أصعب المباريات التي نخوضها خارج أرضنا، انتصرنا هناك في آخر موسمين، لكن قبل ذلك كنا نخسر هناك عامًا تلو الآخر، واحتلال سوسيداد المركز الرابع وامتلاكه العديد من اللاعبين المميزين يزيدان من صعوبة المباراة، وفي آخر زيارة لهم إلى ملعبنا ضغطوا علينا بشدة وكان من الصعب علينا مواجهة هذا الضغط.

وتابع : بالطبع أدرك أن مباراة القمة أمام ريال مدريد تستحوذ على الاهتمام، لكن لن نفقد تركيزنا لأن النقاط الثلاث المتاحة أمام سوسيداد هي ذاتها أمام ريال مدريد، واللاعبون يركزون بشدة على المباراة المقبلة.

وتراجع سوسيداد، الذي تصدر الدوري بداية الشهر الماضي، إلى المركز الرابع برصيد 27 نقطة متأخرًا بفارق 7 نقاط عن برشلونة وريال مدريد.