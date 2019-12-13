امرأة عربية تُعذب طفلها نكاية في زوجها والشرطة تتدخل

القاهرة(صدى):

ضبطت الشرطة المصرية سيدة مصرية بعد ظهورها في فيديو وهي تعذب طفلها وتلقنه ضربا مبرحا.

وكان انتشر فيديو خلال الساعات الماضية لسيدة تضرب ابنها بشكل مبرح نكاية في والده؛ فصفعته على وجهه وركلته بقدمها.

وتعتذر صحيفة (صدى)عن نشر الفيديو؛ لاحتوائه على مشاهد قاسية وألفاظ نابية.

وكانت السيدة تضرب الطفل وتطلب منه الاتصال بوالده بقولها: ” قول لأبوك تعالا خدني، روح عيش معاه رميك زي الكلب، يا عديم الأهل أنا مش لاقيه راجل يسأل عليك”

وأمر النائب العام بفتح تحقيق عاجل حول الواقعة، وتوصلت النيابة لوالد الطفل واستدعته لتستمع لأقواله.