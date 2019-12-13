بالفيديو.. طوابير طويلة من الجالية الفلبينية لحضور «ليلة الفلبين» في موسم الرياض
أعاد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، نشر مقاطع فيديو للإقبال المهيب من قبل الجالية الفلبينية لحضور فعالية «ليلة الفلبين».
وتقام الفعالية مساء اليوم الجمعة على مسرح الفنان محمد عبده، وهي الأولى من نوعها في المملكة حيث تحتفل بالثقافة الفلبينية بثلاث عروض.
ويقدم العروض فرقة TNT Boys والفنان Ogie Alcasid والفنانة Lara Maigue ، فيما أظهر الفيديو احتشاد مئات الفلبينيين في طوابير طويلة أمام بوابة دخول الفعالية.
توافد كبير من الجالية الفلبينية قبل بدء #ليلة_الفلبين في #موسم_الرياض.@mhsen93 pic.twitter.com/BQ9Yqnv9A6
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) December 13, 2019
باميلا جاءت خصيصا لمشاهدة فنان الفلبين الأول Ogie Alcasid على مسرح محمد عبده .. لكنها معجبه أيضاً بمحمد عبده#موسم_الرياض
@mhsen93 pic.twitter.com/RrwpCR96Mt
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) December 13, 2019
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