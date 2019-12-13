بالفيديو.. طوابير طويلة من الجالية الفلبينية لحضور «ليلة الفلبين» في موسم الرياض

أميرة خالد(صدى):

أعاد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، نشر مقاطع فيديو للإقبال المهيب من قبل الجالية الفلبينية لحضور فعالية «ليلة الفلبين».

وتقام الفعالية مساء اليوم الجمعة على مسرح الفنان محمد عبده، وهي الأولى من نوعها في المملكة حيث تحتفل بالثقافة الفلبينية بثلاث عروض.

ويقدم العروض فرقة TNT Boys والفنان Ogie Alcasid والفنانة Lara Maigue ، فيما أظهر الفيديو احتشاد مئات الفلبينيين في طوابير طويلة أمام بوابة دخول الفعالية.