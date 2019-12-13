نادين البدير: «حنعلمكم السواقة على أصولها لأنكم ما تعرفوا تسوقوا»
تحدثت الإعلامية نادين البدير، عن موقف إحدى المواطنات معها أثناء القيادة، معلقة «حنعلمكم السواقة على أصولها لأنكم ما تعرفوا تسوقوا».
وقالت نادي البدير : «حدث معي شيء لم أصدقه، لأول مرة من بداية السماح بالقيادة أحد السائقين يقف ليفسح لي المجال عند تقاطع وأكتشف انها سائقة سيدة، أشرت لها بيدي أشكرها وردت التحية».
وأضافت: «حنعلمكم ايتيكيت الشارع العام، وحنعلمكم السواقة على أصولها لأنكم ما تعرفوا تسوقوا، سينتظم المرور مع الوقت بوجود السيدات ».
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