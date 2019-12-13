للمرة الأولى نظام جديد للكيتو دايت يسمح بالنشويات

أميرة خالد(صدى):

كشفت أخصائية التغذية الأمريكية سينثيا ساس ، عن نسخة جديدة من نظام الكيتو دايت ، تسمى keto 2.0 تعمل على تحرير تلك القيود الخاصة بهذا النام ، وتسمح بمزيد من الكربوهيدرات والألياف، وتسمح بالاعتماد على الدهون الصحية النباتية، وبالتالي قد تكون أكثر استدامة على المدى الطويل وأفضل للصحة .

وقالت سينثيا ، في النظام الغذائي التقليدي للكيتو، يأتي 75-90 ٪ من السعرات الحرارية من الدهون، وحوالي 5 ٪ من الكربوهيدرات، والنسبة المتبقية من البروتين، ومن خلاله يحتوي النظام الغذائي على 1600 سعرة حرارية يأتي 80 سعر حراري فقط من الكربوهيدرات، أي 20 جراما، ويتطلب التخلي عن الفواكه والحبوب الكاملة والخضروات الصحية التي تحتوي على الكربوهيدرات المعقدة.

ومع الاعتماد على الدهون يحدث ارتفاع في نسبة الكوليسترول الضار في الجسم، بالإضافة إلى الإصابة بالإمساك وقد يصل الأمر إلى البواسير.

ولكن في النسخة الأخرى من الكيتو دايت ” كيتو 2.0 ” ، يتم تحويل النظام الغذائي ليتضمن 50 ٪ من الدهون، و 20 ٪ من الكربوهيدرات أي ما يقرب من تناول 80 جراما، و 30 ٪ من البروتين، ويتيح هذا النظام مجالًا للمزيد من الأطعمة النباتية، مثل الفواكه الطازجة والشوفان والعدس.

ويساعد الاعتماد على الدهون بنسبة 50% على تعزيز الامتلاء وتأخير الشعور بالجوع، مما يساعد على منع الإفراط في تناول الطعام، ومع الاعتماد على الألياف يزداد ذلك الشعور.