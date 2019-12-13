الغيرة تدفع زوجة ثانية لقتل زوجها

القاهرة(صدى):

دفعت غيرة فتاة مصرية تزوجت رجل يكبرها بعشرين عاماً ، من زوجته الأولى ، على أندفاع الفتاة للدخول في علاقة مع حبيبها الأول ، والاشتراك معه لقتل زوجها .

وتعود الواقعة ، عندما تلقت الشرطة المصرية بلاغاً من الأهالي بإحدى محافظات مصر ، بالعثور على جثة رجل أسفل الكوبري .

على الفور أنتقلت قوة من المباحث ، وبالتحريات تبين أن الجثة لرجل في الخمسينات من عمره مصاب بعدة طعنات، وبتكثيف التحريات تبين أن زوجته وعشيقها وراء ارتكاب الجريمة، وتم القبض عليهما، لينالا العقاب العادل على الأرض، وفِى انتظارهما عقاب آخر فى السماء على الغدر والخيانة.