قبل الكلاسيكو.. 3 آلاف ضابط وشرطي يستعدون لمنع احتجاجات مُحتملة

طلال الغامدي(صدى):

تستعد شرطة إقليم كتالونيا بشكل مكثف لاستقبال كلاسيكو الدوري الإسباني بين ريال مدريد وبرشلونة.

وقالت الشرطة إنه تم تأمين المباراة بشكل جيدا مؤكدة على أن المباراة لن تتأثر بأي احتجاجات مطالبة باستقلال إقليم كتالونيا مقررة في اليوم نفسه.

وقال إدوارد سالينت رئيس شرطة إقليم كتالونيا للصحفيين اليوم: سيتم نشر نحو ثلاثة آلاف شرطي وضباط أمن خاص داخل وخارج ملعب كامب نو الخاص ببرشلونة لحماية الفريقين والجماهير وحكام المباراة.

وأضاف أن الشرطة مستعدة لكافة الاحتمالات، لكنها لا تعتقد إقدام المحتجين على محاولة اجتياح الملعب خلال المباراة.

وكانت جماعة تسونامي الديمقراطية للاحتجاج قبل المباراة بأربع ساعات في عدة مناطق حول الملعب.