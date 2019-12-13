نصائح شائعة خاطئة بين السائقين تضر بالسيارة.. احذرها

أميرة خالد(صدى):

قال مختصون في مجال السيارات ، هناك الكثير من المعلومات والنصائح الشائعة التي يتداولها قائدي السيارات فيما بينهم لكنها خاطئة تمامًا ولا صحة فيها ولا تفيد سياراتهم، بل إن العكس هو ما يحدث حيث تتضرر سياراتهم بتنفيذ هذه النصائح.

ومن هذه النصائح الشائعة والتي تضر بالسيارة ، ضغط هواء الإطارات : فيعد اعتماد ضغط معين ثابت للإطارات عند السفر والرحلات أو للسير داخل المدينة من أكثر النصائح الخاطئة المتداولة، والصحيح هو أن لكل نوعية إطار وله ضغط يعتمد عليه يختلف عن الآخر، ويتم تحديد ضغط الإطار المثالي من خلال كُتيب الإرشادات الخاص بسيارتك.

مكيف الهواء يستهلك كمية كبيرة من الوقود : يعمد كثير من السائقين إلى غلق مكيف الهواء أثناء السفر على الطرق السريعة وفتح نوافذ السيارة لخفض استهلاك الوقود، بالطبع هذا الفعل خاطئ، حيث أن قوة اندفاع الهواء إلى داخل السيارة مع السرعة الكبيرة تؤثر سلبًا على قوة المحرك والجهد الذي يبذله وبالتالي يستهلك وقود أكثر.

عدم أهمية فحص وتزويد زيت الفرامل : يتداول السائقين فيما بينهم أن زيت الفرامل ثابت ولا يتغير، ولا توجد أهمية لفحصه، وهذه بالطبع معلومة خاطئة، حيث يجب فحص زيت الفرامل وتزويده في حال تناقصه وتغييره عند فقدان صلاحيته، وذلك للمحافظة على عمل الفرامل بكفاءة عالية.

غسل السيارة بسوائل التنظيف المنزلية : تنصح بعض المواقع بعدم أهمية تنظيف وغسل السيارة بالمنظف الخاص للسيارات، واستبداله بأي منظف يتواجد في المنازل مثل سوائل تنظيف الأطباق أو الملابس، لكن هذه المعلومات خاطئة، حيث أن هذه السوائل تتسبب في تلف طلاء السيارة مع تكرار الاستخدام.