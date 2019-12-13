المران الأخير للهلال قبل مواجهة الترجي بدون جيوفينكو

ماجد محمد(صدى):

أنهى نادي الهلال، مساء اليوم الجمعة، استعداده لمواجهة الترجي التونسي في كأس العالم للأندية التي ستقام غدا السبت.

وشهد مران الهلال الأخير غياب الإيطالي سيبستيان جيوفينكو الذي تعرض إلى «نزلة معوية» حرمته من المشاركة.

وخاض الهلال مرانه تحت إشراف مدربه الروماني رازفان لوشيسكو حيث بدأت بالجوانب اللياقية، ثم التكتيكية. واختتمت الحصة بمناورة شرح فيها التكتيك الذي سينتهجه في مواجهة الترجي.