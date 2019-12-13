غوارديولا: استمرار كلوب مع ليفربول أمر جيد

نواف السالم(صدى):

كشف المدرب الإسباني بيب غوارديولا حقيقة وجود بند في عقده يسمح له بمغادرة مانشستر سيتي في الموسمين الماضيين مع نهاية الموسم الحالي، موضحًا أنه لا صحة لما يتم تداوله بهذا الشأن

وكانت انتشرت التكهنات حيال مستقبل غوارديولا، بعد ابتعاد مانشستر سيتي عن ليفربول المتصدر بفارق 14 نقطة.

وقال غوارديولا في مؤتمر صحفي قبل مواجهة آرسنال في لندن بعد غد الأحد: :أتقدم لكلوب وليفربول بالتهنئة. إنه يستحق ذلك. أعتقد أنه من الجيد حقًا للمسابقة استمراره هنا.

ويضع غوارديولا عودة فريقه إلى مساره الصحيح أمام أرسنال كأولوية بعد خسارته في الجولة الماضية أمام مانشستر يونايتد في قمة محلية.

وأضاف غوارديولا: شاهدنا مباريات الفريق مع مدربه السابق أوناي إيمري وكذلك مع يونجبيرج ونحاول استكشاف ماذا سيفعلون أمامنا.

من جهة أخرى، كشف غوارديولا أنه من المستبعد مشاركة المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو، والمدافع جون ستونز في المباراة المقبلة بسبب معاناتهما من إصابة، كما أن مشاركة الإسباني دافيد سيلفا ليست مؤكدة.