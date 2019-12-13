تهمة جديدة تٌلاحق ترامب.. والكونغرس يُطالب بمساءلته

وكالات(صدى):

طالبت اللجنة القضائية في مجلس النواب الأمريكي اليوم الجمعة، بمساءلة الرئيس دونالد ترامب، بتهمة جديدة.

ووجه مجلس النواب تهمة إلى ترامب بعرقلة تحقيق يجريه الكونغرس بشأن محاولته إرغام أوكرانيا على التحقيق مع منافسه السياسي جو بايدن الأوفر حظًا، بالحصول على ترشيح الحزب الديمقراطي لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة.

ومن المنتظر أن يتم إجراء تصويت بهذا الشأن في مجلس النواب بكامل أعضائه الأسبوع القادم، وينفي ترامب ارتكاب أي مخالفة.

وكانت اللجنة قد أوصت في وقت سابق بمساءلة ترامب، بتهمة إساءة استغلال سلطته بمحاولة إرغام أوكرانيا على فتح تحقيق مع بايدن.