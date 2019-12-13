الجمعية الخيرية تسلم اول وحدة سكنية لاحد مستفيديها وتدشن عدد من البرامج النوعية

حسين العلي(صدى):

دشنت الجمعية الخيرية اليوم عدد من البرامج والمشاريع النوعية ابرزها تسليم وحدة سكنية لأحد المستفيدين وكذلك منصة العمل التطوعي والذي يهدف الوصول الى ١٠٠ متطوع في الافتتاح، وكذلك تدشين مشروع كسوة الشتاء بتوفير عدد من البطانيات والملابس الشتوية وكذلك برادات المياه حيث استقبل رئيس الجمعية الدكتور خالد بن عايش البقمي ومدير الجمعية الاستاذ ماجد الكريزي واعضاء ومنسوبي الجمعية محافظ تربة الاستاذ ناصر السبيعي بحضور رؤساء الادارات الحكومية واعيان واعلاميي المحافظة، وقد استمع الجميع الى شرح عن برامج الجمعية واهدافها وعدد البرامج المنفذة.

وقد حظي اللقاء بحضور الدكتور طامي بن هديف الرياحي مؤسس الجمعية والذي تحدث عن الدور الذي سعى به برفقة المؤسسين والذي يذكر منهم د/ راشد الشريف وكيف نهضت الجمعية من بدايتها ودعمها الى ان وصلت الى هذا الوضع الذي اكد انه مسرور بالانجازات التي باتت تحققها الجمعية شاكراً القائمين عليها.