بالصور« وقت اللياقة » تختتم المعرض التوعوي بأضرار المخدرات

محمد السعران(صدى):

اختتمت فعاليات المعرض التوعوي بأضرار المخدرات الذي نظمته شركة لجام المالك والمشغل لأندية وقت اللياقة بالتعاون مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات، وشهد المعرض الذي أقيم في نادي وقت اللياقة ( فيتنس) فرع الغدير بالرياض لمدة 3 أيام، حضور وتفاعل كبير من زوار ومنسوبي ومشتركي وقت اللياقة.

حيث عرضت شاشات تفاعلية تحتوي على معلومات عن أعراض المخدرات وآثارها السلبية على الفرد والمجتمع، إلى جانب مشاهدة مواد عينية عن المخدرات، بوجود خبراء من المديرية العامة لمكافحة المخدرات لشرح أضرار المخدرات وتقديم الاستشارات والحلول لمتعاطي المخدرات، وفي ختام المعرض قدم الاستاذ وليد الطويل

مستشار الامن والسلامة في وقت اللياقة درع تذكاري وشهادة شكر ليوسف الميمان مدير إدارة المعارض والندوات في المديرية العامة لمكافحة المخدرات.وشهادات شكر وتقدير لكل من ساهم في انجاح وإقامة هذا المعرض

من جهته أكد الأستاذ علي الصقري رئيس مجلس إدارة شركه لجام المالك والمشغل لأندية وقت اللياقة، أن استضافة المعرض التوعي للمخدرات بالتعاون مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات، يأتي ضمن المسؤولية الاجتماعية للشركة، وحرصاً من وقت اللياقة لتحقيق التكامل المجتمعي لمعالجة الكثير من القضايا التي تهم كافة فئات المجتمع.

وأوضح الصقري أن القطاع الخاص وتحديدا المهتم في الرياضة له دور كبير فيما يتعلق بالتعريف بأضرار المخدرات وتأثيراتها السلبية الكبيرة على كافة أفراد الأسرة والمجتمع، مشيرا إلى أن ( لجام) ظلت ومنذ سنوات طويلة تضطلع بدورها في المشاركة في كافة الفعاليات التي تستهدف نشر التوعية والإرشاد في القضايا التي تهم المجتمع السعوي.