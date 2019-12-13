دراسة توضح تأثير التمارين الرياضية على الدورة الشهرية

أميرة خالد(صدى):

أوضحت دراسة علمية ، أن الانتظام في ممارسة التمرينات الرياضية من الممكن أن يتسبب في إحداث تغيرات بدورتك الشهرية، وقد تكون تلك التغيرات خفيفة أو حادة على حسب العديد من العوامل التي تؤثر على الطريقة التي يتفاعل بها جسمك مع تزايد مستوى نشاطك البدني.

وكشفت الدراسة عن أبرز تأثيرات يمكن أن تحظى بها التمرينات الرياضية على الدورة الشهرية،مؤكده ، أن المداومة على ممارسة التمرينات الرياضية من الممكن أن تسبب تغيرات طفيفة في مستويات الهرمونات بالجسم، وهي التغيرات التي يمكن أن تتداخل مع تراكم الدورة وذرف بطانة الرحم، وهو ما يمكن أن ينتج عنه بالتبعية حدوث نزيف ناتج عن اختراق البطانة.

وعلى الرغم من الفوائد التي تعود على الجسم والصحة من وراء ممارسة الرياضة، لكن ثبت أن الإجهاد الفسيولوجي للتمارين الشاقة يمكن أن يوقف توازن محور المبيض والغدة النخامية لدى البعض؛ ما يؤدي لحدوث خلل بموعد الدورة، وهي الحالة التي تعرف بـ ” انقطاع الطمث الناجم عن ممارسة الرياضة “.

وأشار الباحثون في الدراسة ، إنه لا داعي لأن تنزعج المرأة حال لاحظت أنَّ دورتها أخف قليلاً بمجرد البدء في ممارسة التمرينات الرياضية بانتظام؛ فالتغيرات الهرمونية نفسها التي يمكنها أن توقف الدورة تمامًا قد تحظى بتأثير أقل على الجسم وربما تؤدي لتدفق أو نزول دم الحيض بدرجة أخف وأقل.