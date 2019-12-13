«فيفا» يحذر الترجي من جيوفينكو

ماجد محمد(صدى):

حذر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، نادي الترجي التونسي، من تألق نجم الهلال سباستيان جيوفينكو، وذلك قبل مواجهة الفريقين غدًا السبت في كأس العالم للاندية.

وقال فيفا في تقرير له: «عرف الداهية الإيطالي، المتألق سابقًا في الدوري الإيطالي وأحد أفضل اللاعبين في تاريخ دوري كرة القدم الأمريكي، كيف يخطف الأضواء أينما حلّ وارتحل».

وأضاف: «اشتهر (النملة الذرية) بقدرته الفذة على الإبداع سواء عندما تكون الكرة في حوزته أو عندما ينطلق كالسهم. سيكون لدى الترجي التونسي شيء واضح للغاية قبل صافرة البداية الركلات الثابتة ستشكل خطرًا كبيرًا على مرماه».

ويلتقي نادي الهلال الترجي التونسي، غدًا السبت، على ملعب جاسم بن حمد في الساعة والـ5:00 بتوقيت مكة المكرمة.