بحلول عام 2022 .. جيب تخطط لكهربة جميع موديلاتها

أميرة خالد(صدى):

تسعى شركة جيب إلى العمل على تزويد جميع موديلاتها بالكهرباء خلال العامين المقبلين، حيث تتطلع إلى ترسيخ نفسها كعلامة تجارية محافظة على البيئة.

يذكر أن جيب تمتلك الآن بالفعل تشكيلة واسعة من السيارات وستضيف المزيد في السنوات القادمة، والجدير بالذكر أنه بحلول عام 2022، سيتم تقديم كل من كومباس وشيروكي وجراند شيروكي ورانجلر ورينيجيد وجراند كوماندر وواجونير وجراند واجونير إما مع محرك هجين أو هجين بالقابس، حسب التقارير الأخيرة.

تعتقد شركة جيب أن إضافة خيارات توليد القوة الهجينة سيعزز من مبيعاتها العالمية والتي ارتفعت بالفعل من حوالي 300,000 سيارة تم بيعها في جميع أنحاء العالم في عام 2009 إلى ما لا يقل عن 1.5 مليون سيارة تم بيعها هذا العام.

وقد تم التأكيد مجدداً في وقت سابق من هذا الشهر على عقد عمل FCA-UAW الذي تم الانتهاء منه مؤخرًا، حيث ستقوم جيب ببناء مصنع جديد في ديترويت لإنتاج سيارة جديدة من ثلاثة صفوف من المقاعد سيتم الكشف عنها في عام 2020، وستقوم جيب بإنشاء الجيل التالي من جراند شيروكي في مصنع جيفرسون نورث، كما سيتم إنتاج كل من جيب واجونير وجراند واجونير التي طال انتظارها في مصنع وارين تراك في عام 2021.