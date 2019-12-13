لأول مرة.. 13 فارسة سعودية في مهرجان الدرعية للفروسية

ماجد محمد(صدى):

تشهد الدورة الثانية من مهرجان الدرعية للفروسية المصنفة من فئة الأربع نجوم مشاركة للعنصر النسائي.

ويتنافسن 13 فارسة مع زملائهن لأوّل مرة في المملكة في المسابقة التي تعد فرصة تأهيل الفرسان للمشاركة في لأولمبياد طوكيو 2020 وكأس العالم 2020.

وعلى مدى عطلة نهاية الأسبوع هذه وحتى عطلة نهاية الأسبوع القادمة، سيستضيف مهرجان الدرعية للفروسية أكثر من 151 فارس وفارسة، 150 سائس خيل، 50 مسؤول، 300 مرافق ومدرب، 250 عضو نادي و150 عضو نادي.

وستشهد البطولة مشاركة عدداً من الفارسات اللواتي يشاركن في المهرجان، حيث قد عبرن عن فخرهن بالمشاركة وبذل أقصى جهودهن للنجاح.

ومن جانبها قالت لمى العجمي، الفارسة الموهوبة البالغة من العمر 18 عاماً: “أنّه حلم يتحقق. فهذه المنافسة مصنفة من أربع نجوم وما يسعدني أكثر هو أنني أمثل وطني السعودية على أرضه لأول مرة. فأنا اعتبر هذا المهرجان هو بداية مسيرتي، وبدايتنا جميعاً كنساء محبات لرياضة الفروسية “.