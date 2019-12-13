تنفيذ برنامج « مدارس بلا عدوى » في مدرسة الحميرة بالشراكة مع تعليم العارضة

تركية البدر(صدى):

نفذت إدارة مكافحة عدوى المنشآت الصحية بصحة جازان صباح امس الخميس الموافق ١٥-٤-١٤٤١ برنامج تدريبي بعنوان مدارس بلا عدوى بالتعاون مع مكتب تعليم العارضة ..

حيث أوضحت مشرفة التدريب بإدارة مكافحة العدوى الاستاذه حضيه خافي بأن البرنامج امتداد لسلسلة من الدورات المعد تنفيذها في المدارس كشراكة مجتمعية .

تخلل البرنامج تدريب عملي عن طريقة غسيل الأيدي و محاضرة تدريبية عن أهمية غسيل الأيدي و كيفية تجنب العدوى في المدارس قدمتها الأستاذة سلمى رفاعي و الأستاذة احلام قادري والاستاذة شوق ضايع..

وفي الختام قدمت إدارة مكافحة العدوى جزيل الشكر والتقدير لقائدة مدرسة متوسطة وثانوية الحميرة صفية احمد مسرحي و مشرفة الشئوون الصحية المدرسية بمكتب تعليم العارضة الأستاذة فاطمة مصيخ لحسن التنظيم والاستقبال …