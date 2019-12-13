بدور البراهيم تعترف بإثارتها الجدل.. والجمهور: شقيقها أكثر أنوثة منها

الرياض(صدى):

اعترفت الفاشنيستا بدور البراهيم بإثارتها الجدل هذه الفترة بعد أن وجه شقيقها سعد الاتهام بإثارتها للمشكلات.

ظهرت بدور في فيديو مع شقيقها سويًا في حفل “حنة” لأحد أقاربهما بالمملكة، وقالت بدور البراهيم في مقطع فيديو بثّته عبر حسابها في “سناب شات””مرحبًا أهلًا فيكن الآن حنة في درب الشرقية بالسعودية مع أهلي وأحبابي إخواني وخواتي والأهل في أحلى منه كده”، فردّ “سعد”: “ما في أحلى من كده جو خيال”.

وقال شقيقها سعد: “قعدة بتروق، وإنتي بقتي بتجننين قلبًا وقالبًا، ومثيرة للجدل هاليومين”، وردّت عليه بدور البراهيم بالقول: “طبعًا إذا لاد البراهيم ما يثيرون الجدل مين يثير!، السعوديين طبعًا”. في إشارة إلى التأكيد على جنسيتها السعودية واعترافًا منها بتعمُّدها إثارة الجدل.

وكانت بدور شنت هجوما مؤخرا على هند القحطاني قائلة لها : أنت تعاندين نفسك وتحاربيها، وهذا ليس حلاً، وأنا لن أخاطبك بالدين ولا من أي جانب، أنا هتكلم من جانب فطرتك وأقول لك ارجعي لفطرتك”.

وأضافت: “تجلسي بينك وبين نفسك، وأنا متأكدة يا هند أنك ستبكين كل آخر ليل، أنا بطلع شعري وأنا بكامل زينتي، كل ليلة أبكي وأقول يارب اهديني، لكن أنت تبالغين في تصرفاتك وتتحدين وتصارعين نفسك”.