وسط أنباء عن إيقافه.. تأخر إيداع الدعم السكني يُغضب المواطنين

طلال الغامدي(صدى):

اشتكى بعض المواطنين، من تأخر إيداع الدعم السكني الشهري في حسابات المستفيدين، من قبل صندوق التنمية العقارية ووزارة الإسكان «سكني».

وأكد المواطنون، أن الدولة لم تُقصر في الدعم المالي لهذا القطاع، إلا أن الجهات المسؤولة تتأخر في إيداع الدعم ولم تفصح عن تاريخ وموعد محدد لإيداعه.

يأتي ذلك وسط تخوُّف من قبل المواطنين من توقف الدعم في شهر مارس 2020، إذ أن الوزارة ردّت على هذه الأنباء بالقول: « مستمرون في العمل على تسهيل امتلاك المسكن الملائم وسنواصل الجهود الحثيثة لتلبية كافة تطلعاتكم وفور إتاحة أي تسهيلات اضافية سيتم الإعلان عن ذلك » .