مصادر: منصب ولي العهد الجديد لتصحيح مسار القدية

الرياض(صدى):

كشفت مصادر مطلعة أن السبب وراء إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة القدية للاستثمار هو عدم سير العمل بالمشروع وفق المطلوب.

وقالت مصادر إن قرار إعادة التشكيل جاء عقب ما تم عرضه على مجلس الإدارة السابق في الاجتماع الأخير للمجلس الذي ترأسه سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان؛ حيث اتضح أن افتتاح المرحلة الأولى من المشروع في عام 2022، ربما تتأخر إلى 2023.

واعتمد صندوق الاستثمارات العامة التكوينَ الجديد لمجلس إدارة “شركة القدية للاستثمار” برئاسة سمو الأمير محمد بن سلمان اليوم الجمعة.

وأكدت المصادر أن سمو ولي العهد استشعر احتمالية تأخير افتتاح المشروع المقرر له أن تُفتتح مرحلته الأولى بعد ثلاث سنوات من الآن؛ وهو ما أفضى إلى اتخاذ القرارات الإدارية المناسبة لضمان إعادة المشروع إلى مساره الصحيح.