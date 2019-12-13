مواصفات وسعر شانجان CS35 بلس 2020 الجديدة بالمملكة

أميرة خالد(صدى):

أطلقت شركة المجدوعي للسيارات، الوكيل الرسمي لشركة شانجان الصينية بالمملكة ، مؤخراً شانجان CS35 بلس 2020 التي تقع ضمن فئة كروس أوفر ، التي تتمتع بتصميم عصري جذاب وأنيق للغاية .

وتتميز شانجان CS35 بلس 2020 ، بشبك أمامي نحيف ذو شقوق متعرجة فريد من نوعه، إضافة إلى مصابيح LED أمامية أوتوماتيكية بجانب مصابيح ضباب أمامية وأضواء نهارية مع مصابيح خلفية متصلة ببعضها .

كما توجد شاشة لمسية 10 إنش لنظام الترفيه المعلوماتي مع نظام صوتي ذو 6 سماعات ودعم عرض شاشة الهواتف الذكية على الشاشة بجانب دعم الملاحة والبلوتوث فتح وتشغيل السيارة عن بعد مع زر لتشغيل المحرك ، أما أنظمة الأمان، فهي متعددة وتشمل وسائد هوائية أمامية وجانبية مع أنظمة قياس ضغط الإطارات ومنع انغلاق المكابح مع توزيع قوتها إلكترونياً .

هذا وتأتي شانجان CS35 بلس 2020 مع محرك 1.4 لتر تيربو بقوة 156 حصان وعزم 260 نيوتن.متر مع ناقل أوتوماتيكي 7 سرعات، حيث تبدأ أسعارهنا عند ٥٣،٠٠٠ ريال.