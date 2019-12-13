بالفيديو.. رد فعل صادم لشقيقة دنيا بطمة عقب احتراق شعرها بصالون تجميل

أميرة خالد(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو ، لإيمان شقيقة الفنانة المغربية دنيا بطمة ، وهي تتشاجر مع أحد العاملين بصالون تجميل ، عقب تسببه في حرق شعرها .

وأظهر الفيديو الشخص الذي تسبّب في حرق شعرها ، وهو يحاول الدفاع عن نفسه إلا أنها أصرّت على موقفها، الأمر الذي دعا مسؤولة الصالون للتدخل وحاولت تهدئتها ونجحت في ذلك، بعدما وعدتها بإصلاح ما تم إتلافه.

ولاقى المقطع رواجًا بين رواد التواصل الاجتماعي واتّهمها البعض بـ”قلة الأدب” بسبب تشاجرها وتعنيفها لمن فعل بشعرها ذلك، فيما تحدّث آخرون عن اختيارها لمكان رديء.