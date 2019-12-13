قبل مواجهة الفيصلي.. الاتحاد يُغازل جماهيره

ماجد محمد(صدى):

حفز نادي الاتحاد جماهيره لدعم الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة، والعودة إلى طريق الانتصارات وتحقيق البطولات.

حرص نادي الاتحاد، اليوم الجمعة، على تحفيز الجماهير من خلال فيديو يجمع لقطات للجماهير على مدى العصور أثناء تشجيع الفريق.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الفيديو على ” تويتر” معلقا : على مدى العصور جمهورك الروح .

وتفاعل الجماهير مع تحفيز النادي مؤكدين على حاجة فريقهم للمساندة خلال الفترة المقبلة للعودة إلى طريق الانتصارات.

ويستعد الاتحاد لمواجهة الفيصلي على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة ملعب الجوهرة المشعة مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.