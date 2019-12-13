فوائد بذور الكتان لتنحيف البطن

أميرة خالد(صدى):

قال مختصون في التغذية ، إنه هناك حلول طبيعية ومجربة للتخلص من دهون البطن، يأتي في مقدمتها وأهمها بذور الكتان التي تعد حلاً سحرياً في تنحيف الجسم بشكل عام والبطن بشكل خاص .

وأكد المختصون ، أنه تحتوي بذور الكتان على 20% من البروتين، الذي يساعد على إنقاص الوزن وحرق الدهون ، كما تتميز بذور الكتان بأنها قليله السعرات الحرارية، كما أنها منخفضة الكربوهيدرات المسؤولة عن زيادة الوزن.

و تحتوي بذور الكتان على حمض ألفا لينولينيك (ALA) الغني بأوميغا 3 النباتي، والتي تساعد الجسم على الشعور بالشبع والرغبة في عدم تناول الطعام ، وتعد بذور الكتان من الأطعمة الغذائية ذات الألياف العالية التي تشعر الجسم بالشبع وتنظم من حركة الأمعاء، إضافة إلى أنها تحد من مستويات الكوليسترول.

وأشار المختصون ، أن بذور الكتان تعمل كمضادات للأكسدة التي تحسن من وظيفة الخلايا المسؤولة عن حرق الدهون المتراكمة في الجسم.