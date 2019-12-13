بالفيديو.. بريطاني اعتنق الإسلام يتحدث بلهجة قصيمية متقنة

لندن(صدى):

أظهرت مقاطع فيديو، أستاذ بريطاني الجنسية وهو يزور مدينة عنيزة ويتحدث اللهجة القصيمية بإتقان.

وأوضحت المقاطع، الأستاذ جيمس مايكل بد الذي كان يعمل في المدينة معلماً للغة الإنجليزية قبل نصف قرن .

وتحدث جيمس، بلهجة قصيمية متقنة عن بعض القصص والمواقف الطريفة التي مرت به في عنيزة، ومنها قصة عن الجريش.

واعتنق الأستاذ جيمس، الإسلام حيث قام بأداء صلاة الجمعة بجامع السحيمية بعنيزة .