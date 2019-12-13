رازفان: هدفنا الفوز على الترجي في كأس العالم للأندية

ماجد محمد(صدى):

قال مدرب الهلال رازفان لوشيسكو إنه يشعر بالحماس لتواجده في كأس العالم للأندية مؤكدًا على أن الأزرق هدفه الفوز في مباراة الترجي التونسي.

وأضاف مدرب الهلال في مؤتمر صحفي قبل مباراة الترجي التي ستقام غدا : يعد التواجد في هذه البطولة تجربة رائعة بالنسبة إلى وللفريق وعلينا مواصلة العطاء.

وتابع: نهدف في مباراة الترجي العمل بشكل جيد وتقديم مستوى متميز مقرونًا بالنتيجة.

ولفت إلى أن جميع الأندية في هذه الفترة تعاني من الإصابات، مضيفا : نملك مجموعة متميزة من اللاعبين.

ووجه الشكر في ختام حديثع للمدربين الذين أشرفوا على الفريق، مؤكدَا على أن تحقيق الأسيوية يضاعف عملهم في بطولة كأس العالم للأندية.