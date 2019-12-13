فيديو.. لحظة انقاذ سيارة عالقة في رمال «الهافمون» بالشرقية

عادل الحربي(صدى):

أنقذت جمعية غوث، اليوم الجمعة، سيارة عالقة في رمال الهافمون بالمنطقة الشرقية .

وكان ورد إلى الجمعية بلاغ يفيد بوجود سيارة عالقة بالرمال وعلى الفور انطلقت فرق للإخراج السيارة.

ووثقت الجمعية عملية انقاذ السيارة عبر فيديو مصور،نشرته على صفحتها الرسمية على ” تويتر “.