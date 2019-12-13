فيديو.. لحظة انقاذ سيارة عالقة في رمال «الهافمون» بالشرقية
أنقذت جمعية غوث، اليوم الجمعة، سيارة عالقة في رمال الهافمون بالمنطقة الشرقية .
وكان ورد إلى الجمعية بلاغ يفيد بوجود سيارة عالقة بالرمال وعلى الفور انطلقت فرق للإخراج السيارة.
ووثقت الجمعية عملية انقاذ السيارة عبر فيديو مصور،نشرته على صفحتها الرسمية على ” تويتر “.
#غوث_للتوعية_والانقاذ
ورد بلاغ لجمعية_غوث عن سيارة عالقه في رمال الهافمون #المنطقة_الشرقية وعلى الفور انطلق فريق غوث وتم إخراج السياره ولله الحمد #غوث_للإنقاذ
عمليات غوث : 0550711911 🆘🚨🚨🚨🚨🚨🚨 pic.twitter.com/XzOpWjzoCt
— جمعية غوث (@ghawthteam) December 13, 2019
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