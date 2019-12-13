عبدالمجيد تبون .. رئيس الجزائر الجديد الذي شغل 3 وزارات مختلفة

الجزائر(صدى):

كشفت النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة الجزائرية، عن فوز المرشح عبدالمجيد تبون على منافسيه الأربعة.

وعبدالمجيد تبون، من مواليد 17 نوفمبر 1945 في ولاية النعامة، وقد تخرج من المدرسة الوطنية للإدارة، اختصاص اقتصاد ومالية.

أما حياته المهنية، فقد تدرج في المناصب الإدارية إذ شغل منصب أمين عام بولايات: الجلفة، أدرار، باتنة والمسيلة، كما شغل واليًا لولايات أدرار، تيارت وتيزي وزو.

و دخل في المناصب الوزارية، فكان وزير منتدب بالجماعات المحلية (1991-1992)، ووزيرًا للاتصال والثقافة سنة 1999، ثم وزيرًا للسكن والعمران في (2001-2002)، وعاد ليتولى نفس المنصب للوزارة نفسها 2012، ثم وزير التجارة بالنيابة، وتم تعيينه بين شهري مايو وأغسطس 2017 رئيسًا للوزراء.