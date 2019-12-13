محمد الشلهوب: مكان الهلال الطبيعي هو هنا ببطولة كأس العالم

نواف السالم(صدى):

عبر لاعب نادي الهلال محمد الشلهوب ، عن سعادته بالتواجد في بطولة كأس العالم للأندية ، قائلاً ، نحن سعداء بالتواجد هنا في كأس العالم ودائماً في نادي الهلال نؤمن بأن مكاننا الطبيعي هو هنا في مثل هذه البطولة .

وأضاف الشلهوب خلال المؤتمر الصحفي قبل لقاء الترجي التونسي في بطولة كأس العالم للاندية غداً ، “بالنسبة لي الفرق التونسية دائمًا قوية، وأنا أذكر خوض العديد من المواجهات الصعبة أمام أندية تونسية، وكذلك حتى على مستوى المنتخبات الوطنية”.

واستطرد قائلاً ، “جيسوس مدرب فيلامنجو كان من المدربين الذين كان لهم تأثير كبير مع الهلال، ونحن نحترمه كثيرًا، ونشكره على متابعتنا، لكننا الآن نفكر في مباراة الغد، ولن نفكر في أي شيء آخر حتى نهاية المباراة ” .