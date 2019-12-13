المدرب التونسي ناصيف البياوي: مباراة الهلال والترجي قمة كروية عربية

طلال الغامدي(صدى):

كشف المدرب التونسي ناصيف البياوي أن مواجهة الترجي أن مواجهة الهلال والترجي التونسي في كأس العالم للأندية تُعد قمة كروية عربية؛ لأنها تجمع بين ناديين يعتبران من أكبر واعرق الأندية العربية.

وعن المباراة، قال ” البياوي ” : ” الهلال سيواجه صعوبة أكبر في هذه المواجهة من فريق الترجي؛ كون فريق الترجي التونسي اكتسب الخبرة في كأس العالم لأندية من خلال مشاركته السابقة ” .

وأشار المدرب التونسي أن المباراة ستظهر بمستوى فني عالي، مبينًا أن جزئيات بسيطة هي من ستحسم النتيجة لأحد الفريقين.

ويواجه نادي الهلال مساء غدٍ السبت فريق الترجي التونسي، ضمن منافسات ربع نهائي كأس العالم للأندية 2019، والتي تستضيفها الدوحة القطرية في الفترة من 11 إلى 21 ديسمبر.