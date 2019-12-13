تفاصيل جديدة عن ضحية حادثة «مغسلة السيارات» بمكة

نايف السالم(صدى):

كشف شقيق ضحية حادثة ” مغسلة السيارات ” بمكة المكرّمة، تفاصيل جديدة عن حياة شقيقه الذي تُوفي بالحادث.

وعن ذلك، أوضح شقيق المتوفي أن آخر لقاء بينهما كان قُبيل الحادثة بساعات، حيث أخبره أنه سيذهب إلى أخذ أطفاله الثلاثة من طليقته للتنزه بهم في ذلك اليوم.

وفيما يتعلق بعمل شقيقة، ذكر أنه كان يعمل في رئاسة شؤون الحرمين، ويسكن مع والدته بعد أن انفصل عن زوجته قبل سنوات، حيث اعتاد على أخذ أطفاله للتنزه بهم.

وتُوفي ” الضحية ” داخل مغسلة سيارات في الشرائع بمنطقة مكة المكرمة؛ بعد تعرضه لحادث مروري وقع على الطريق بالقرب من المغسلة.

وبدأت الواقعة عندما كان يقف شخص داخل مغسلة سيارات بحي الشرائع، وبينما هو جوار مركبته لمتابعة غسلها فُوجئ بإطار مركبة يتجه ناحيته، حتى يسقط قتيلآ على الفور.

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