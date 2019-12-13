بالفيديو .. ظهور مذهل لـ «شيفورليه سوبربان» 2021 الجديدة بتقنيات خارقة
أعلنت شركة شيفورليه عن موديلها الجديد من سيارات سوبربان 2021 والذي جاء بحجم أكبر ومزايا عصرية ومحرك يتسم بالقوة وتقليل الإستهلاك .
واستعرضت شيفورليه الموديل الجديد بمقاطع فيديو تظهر الشكل الخارجي الذي يجمع بين الفخامة والعصرية ، فضلاً عن التقنيت الملحقة مثل منافذ USB ونظام شحن لاسلكي للهواتف ، وواي فاي ونظم جي بي إس ، ونظام للتحكم في حرارة المقاعد وغيرها من الأنظمة بخلاف الشاشات .
كما جاءت السيارة الجديدة بمحرك Duramax توربو ديزل قوته 277 حصان ، ومقصورة تتسع لـ 7 ركاب ، فيما يبلغ طول السيارة 5 متر و73 سم .
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