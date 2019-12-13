بالفيديو .. ظهور مذهل لـ «شيفورليه سوبربان» 2021 الجديدة بتقنيات خارقة

برلين(صدى):

أعلنت شركة شيفورليه عن موديلها الجديد من سيارات سوبربان 2021 والذي جاء بحجم أكبر ومزايا عصرية ومحرك يتسم بالقوة وتقليل الإستهلاك .

واستعرضت شيفورليه الموديل الجديد بمقاطع فيديو تظهر الشكل الخارجي الذي يجمع بين الفخامة والعصرية ، فضلاً عن التقنيت الملحقة مثل منافذ USB ونظام شحن لاسلكي للهواتف ، وواي فاي ونظم جي بي إس ، ونظام للتحكم في حرارة المقاعد وغيرها من الأنظمة بخلاف الشاشات .

كما جاءت السيارة الجديدة بمحرك Duramax توربو ديزل قوته 277 حصان ، ومقصورة تتسع لـ 7 ركاب ، فيما يبلغ طول السيارة 5 متر و73 سم .