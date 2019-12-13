غابرييل جيسوس أفضل لاعب في الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا

نواف السالم(صدى):

أعلن الحساب الرسمي لدوري أبطال أوروبا، اليوم الخميس، التشكيلة المثالية للجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، والتي شهدت غياب النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول، رغم تسجيله هدفًا رائعًا في مرمى ريد بول سالزبورغ النمساوي.

واُختير المهاجم البرازيلي غابرييل جيسوس لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، أفضل لاعب في الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وأصبح جيسوس أصغر لاعب برازيلي يسجل 10 أهداف في دوري أبطال أوروبا، بعدما سجل 3 أهداف (هاتريك)، في مباراة مانشستر سيتي ضد دينامو زغرب الكرواتي.

وشهدت التشكيلة المثالية تواجد البرازيلي أليسون باكير حارس مرمى ليفربول، وغابريل جيسوس وفيل فودين، لاعبي مانشستر سيتي، كما تواجد جواو فيليكس وفيليبي، ثنائي أتلتيكو مدريد.