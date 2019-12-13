حقيقة تقديم طلب رفع المعاش التقاعدي

علي القحطاني(صدى):

أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد أنه لا صحة لما يتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن ضرورة تقديم طلب من قبل المستفيدين لرفع إجمالي ما يصرف لهم من المعاش التقاعدي بعد تناقص عدد المستفيدين المستمرين بالصرف.

ولفتت مؤسسة التقاعد في بيان لها إلي أن ذلك يتم تلقائيًا من النظام الآلي ودون الحاجة لتقديم أي طلب للمؤسسة، حيث يضمن النظام الآلي للمؤسسة بألّا يقل إجمالي المعاش المخصص للمستفيدين المستمرين بالصرف وفقًا لأحكام أنظمة التقاعد في أي حال من الأحوال عن %50 من المعاش المستحق أو عن الحد الأدنى (1,985) ريالًا أيهما أعلى.

وأردفت المؤسسة أن المعاش التقاعدي للمتقاعدين تقل للمستفيدين المحددين بالنظام بعد وفاة صاحب المعاش ويوزع بينهم بالتساوي وفقًا لأحكام أنظمة التقاعد، وفي كل الأحوال وفي جميع الأوقات يجب ألا يقل إجمالي المعاش التقاعدي الذي يخصص لجميع المستفيدين عن المتقاعد المتوفي عن 50 % من المعاش المستحق أو عن الحد الأدنى (1,985) ريالًا أيهما أعلى.