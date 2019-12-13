بالفيديو.. أهالي الكويت يستقبلون فجر السعيد بالزغاريد بعد عودتها من رحلة علاجية  

خالد الظفيري(صدى):

قام العديد من أهالي الكويت باستقبال الإعلامية فجر السعيد بالزغاريد في أرض المطار بعد عودتها من رحلة علاجية استغرقت عدة أشهر في الخارج.

وعرضت فجر السعيد مقطع فيديو يبين حفاوة الاستقبال بها حيث أطلقت النساء الزغاريد فرحا وابتهاجا بهذه المناسبة.

وكتبت فجر السعيد عدة تغريدات تطمئن فيها جمهورها ومحبيها على صحتها، معتزمة أداء العمرة في القريب العاجل.

ولفتت فجر السعيد: ” بروح العمرة أشكر ربي على ما أنعم به علي من فضل … الله عطاني وما قصر كريم بعطاياه واسع برحمته … يا رب أتمم علي نعمتك ” .

وقدمت فجر السعيد الشكر لأمير الكويت: ” شكر كبير لصاحب القلب الكبير صاحب السمو الأمير صباح، الله يحفظه.. وجوده حصن أمن وأمان للكويت وللكويتيين .. يا رب تظل طول عمرك خيمة على راسنا .. فضل سموك علي لا يمكن أنساه وهذي عوايدك مع كل عيالك الكويتيين اللي تتعامل معاهم كأب.. الله يحفظك ” .