مدرب بيرو يؤكد على رحيل كاريلو عن الهلال بعد المونديال

ماجد محمد(صدى):

عبر ريكاردو جاريكا، المدير الفني لمنتخب بيرو، عن إعجابه الشديد بالإمكانيات الفنية التي يمتلكها مواطنه أندريه كاريلو، متوقعًا تألقه مع الهلال في مونديال الأندية 2019.

وأوضح مدرب بيرو، في تصريحات إعلامية ، أن تألق كاريلو في مونديال الأندية، سيجعله يرحل عن الهلال، عائدًا إلى أوروبا من جديد، حيث هناك الدوريات أكثر تنافسية من السعودية؛ على حد قوله.

وكاريلو البالغ من العمر 27 سنة، انتقل إلى نادي الهلال، في صيف 2018، قادمًا من صفوف بنفيكا البرتغالي على سبيل الإعارة، قبل أن تقوم إدارة الزعيم الجديدة، برئاسة فهد بن نافل، بشراء النجم البيروفي نهائيًا في يوليو الماضي، مقابل ما يقرب من 8.5 مليون يورو.

جدير بالذكر أن الهلال سيشارك في مونديال الأندية لأول مرة في تاريخه، وذلك بعد فوزه بدوري أبطال آسيا، حيث سيصطدم بالترجي الرياضي التونسي، في دور ربع النهائي.