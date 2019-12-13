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«الصحة» تعلن عن 2942 وظيفة شاغرة للرجال والنساء في تخصصين

«الصحة» تعلن عن 2942 وظيفة شاغرة للرجال والنساء في تخصصين
فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت وزارة الصحةعن توفر 2942 وظيفة شاغرة للمواطنين والمواطنات ضمن الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية .

وتتاح الوظائف للحاصلين والحاصلات على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لفئتي (صيدلي، أخصائي غير طبيب) .

ومن المقرر أن يبدأ التقديم من الأحد المقبل 18/ 4/ 1441هـ الموافق (15/ 12/ 2019م) إلى الخميس 29/ 4/ 1441هـ الموافق (26/ 12/ 2019م) .

ويمكن معرفة تفاصيل التقديم والفئات المستهدفة بالإعلان في البوابة والشروط والضوابط العامة عبر هذا الرابط التالي : هنا

كما يمكن التسجيل في منصة التوظيف بوزارة الصحة عبر هذا الرابط : هنا


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