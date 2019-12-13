خاصية بهاتف شاب تنقذه من موت محقق بعد سقوط سيارته في نهر متجمد

واشنطن(صدى):

تمكنت قوات الدفاع المدني الأمريكية ، من إنقاذ شاب يٌدعى ” غايل سالسيدو ” من الغرق عقب انحرافها عن الطريق وسقوطها في نهر متجمد بولاية آيوا الأميركية ، بسبب خاصية في هاتفه كشفت للشرطة عن مكانه .

حيث استنجد سالسيدو بالمساعد الصوتي “ سيري ” الذي تزود به شركة “ أبل ” هواتف آيفون، ويتيح إرسال الأوامر الصوتية، مثل إيجاد المطاعم أو الأماكن القريبة، أو حتى الاتصال بالشرطة.

وصرخ سالسيدو قائلا: “ سيري، اتصل بـ911 ″ ، ليقوم التطبيق باستشعار صوته، وينفذ الهاتف الذي كان مرميا على أرضية السيارة، أمر الاتصال بالرقم 911، وهو رقم الشرطة.

وجاءت قوات الدفاع المدني بولاية آيوا بالمجيء لمكان الحادث وإنقاذ الشاب المحاصر، وإخراجه من المياه المتجمدة التي كانت ستنهي حياته لو ظل عالقا فيها لفترة أطول.