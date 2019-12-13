فيديو مروع لحظة تعليق جثة شاب في إشارة مرور بين المتظاهرين ببغداد
وثق مقطع فيديو متداول لحظات مروعة للإنتقام من شاب اندس بين المتظاهرين العراقيين في التحرير بالعاصمة العراقية بغداد وقتل عدد منهم ، وفقاً لأقوال
المتظاهرين .
وأظهر الفيديو لحظة رفع جثة الشاب الذي تم تعليقه من قدميه في إشارة مرور وسط تجمع المئات من المتظاهرين .
و كشفت الشرطة العراقية أن الشاب “17 ” عام يدعى “هيثم علي إسماعيل ” ودخل مع مشاحنة مع مجمايع من المتظاهرين وأن الشاب طلب منهم مغادرة منزله حين تجمعوا حوله لكنهم رفضوا واقتحموا المنزل وقتلوه وسحلوه وقاموا بتعليقه وفقاً للعربية نت .
وجاء ذلك وسط اتهامات للقتيل بأنه كان مندس بينهم وكان يحمل السلاح وقتل عدد منهم وهو ما يفسر الواقعة إن صحت روايتها ، ولا تزال التحقيقات مستمرة .
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