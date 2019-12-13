فيديو مروع لحظة تعليق جثة شاب في إشارة مرور بين المتظاهرين ببغداد

بغداد(صدى):

وثق مقطع فيديو متداول لحظات مروعة للإنتقام من شاب اندس بين المتظاهرين العراقيين في التحرير بالعاصمة العراقية بغداد وقتل عدد منهم ، وفقاً لأقوال

المتظاهرين .

وأظهر الفيديو لحظة رفع جثة الشاب الذي تم تعليقه من قدميه في إشارة مرور وسط تجمع المئات من المتظاهرين .

و كشفت الشرطة العراقية أن الشاب “17 ” عام يدعى “هيثم علي إسماعيل ” ودخل مع مشاحنة مع مجمايع من المتظاهرين وأن الشاب طلب منهم مغادرة منزله حين تجمعوا حوله لكنهم رفضوا واقتحموا المنزل وقتلوه وسحلوه وقاموا بتعليقه وفقاً للعربية نت .

وجاء ذلك وسط اتهامات للقتيل بأنه كان مندس بينهم وكان يحمل السلاح وقتل عدد منهم وهو ما يفسر الواقعة إن صحت روايتها ، ولا تزال التحقيقات مستمرة .