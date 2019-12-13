ديوانية كتاب الرأي تستضيف «إنسان» لاستعرض مسيرة 20 عام 

سعيد العجل(صدى):

استضافت الجمعية السعودية لكتاب الرأي، الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض “إنسان” ممثلة في المدير العام الأستاذ صالح بن عبدالله اليوسف وعدد من الأبناء الذي يمثلون قصص نجاح وتميز، وذلك في ديوانية الكتاب والمقامة في مقر الجمعية مساء أمس بالرياض للحديث عن مسيرة 20 عام في رعاية الأبناء.

وبين الأستاذ صالح اليوسف مدير عام جمعية “إنسان” أهمية الدعم والاهتمام الكبير الذي تتلقاه الجمعية من لدن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض رئيس مجلس إدارة الجمعية، ومن صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس اللجنة التنفيذية، كما أستعرض قصص البدايات وأبرز التحديات والمنعطفات المهمة في مسيرة الجمعية الممتدة لأكثر من عشرين عام، وأهم من احتضن ورعى وأهتم بالجمعية في مراحلها الأولى، وقال: إحساساً من أهالي مدينة الرياض بأهمية رعاية الأيتام ورغبتهم في أن تكون هناك جمعية خيرية تُعنى بهم، تم الرفع بذلك لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – عندما كان أميراً لمنطقة الرياض – بطلب إنشاء الجمعية وقد رحب سموه بهذه الفكرة ودعمها ورعاها واهتم بنفسه في الكثير من شؤونها حتى تأسست وانطلقت بأرض صلبه مؤسسة على نظام قوي وشفاف ومنهجي يحفظ كرامة المستفيد ويسهل طرق التبرع للمتبرع لمشاهدة ثمار تبرعه في أبناء “إنسان”

وبين اليوسف أن الجمعية لديها العديد من البرامج الموسمية التي تطلق طوال العام والتي منها السلة الرمضانية وهدية العيد والأضاحي وكسوة الشتاء والحقيبة المدرسية وبرامج الصيف المتنوعة، وأضاف: تسعى “إنسان” للتنوع في البرامج المقدمة للأبناء وذلك لتباين الأعمار بحيث أن هناك برامج لمن هم دون العشر سنوات، وبرامج لمن هم دون خمسة عشر عام وهناك برامج لمن هم أكبر من ذلك.

وأشار خلال حديثه في الديوانية، إلى أن مخرجات برنامج الملك سلمان لتأهيل الأبناء تعتبر من أهم البرامج في الجمعية، كونها تعني بالتوظيف والتمكين والابتعاث الخارجي للدراسة في مختلف الدول الأوربية، وقال: تولي “إنسان” الرعاية الصحية والتعليمية والسكنية جل اهتمامها من خلال تجهيز الخطط والبرامج والمبادرات التي تمكن الأبناء والمستفيدين من تلبيه كافة احتياجاتهم، حيث تم تصرف أكثر من 60 مليون ريال في الرعاية السكنية خلال 2019.

عقب ذلك توالت مداخلات كتاب الرأي حول الجمعية وطرق استقبال التبرعات وبرامجها التي تتواكب مع رؤية المملكة 2030 وأهم خططها التوسعية.

وأختتم اللقاء بعرض قصص نجاح الأبناء من خلال حديث الأبن عبدالله الغامدي وعبدالله الشمري، الذين تحدثوا عن أهمية دعم “إنسان” في مسيرتهم الحياتية والممتدة لأكثر من 15 سنة تلقوا الكثير من الدعم والرعاية حتى أصبحوا موظفين قياديين في مواقعهم التي يعملون فيها.