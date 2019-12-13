نائب وزير التعليم يوجه بتشكيل لجنة للتحقيق في ” فيديو ” اعتداء طالب على زميله بمكة
وجه نائب وزير التعليم بتشكيل لجنة للتحقيق في مقطع الفيديو الذي تم تداوله، عن محاولة اعتداء طالب بمدرسة في مكة المكرمة على زميله.
ومن جانبها، أكدت ابتسام الشهري، المتحدث الرسمي باسم التعليم العام، عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” أن وزير التعليم يتابع التحقيق.
كما أشارت إلى أنه تم تشكيل لجنة الأسبوع الماضي؛ للحد من أي مظاهر للعنف والتنمر بالمدارس.
يُذكر أن إدارة تعليم مكة قد أعلنت أن التحقيق الذي أجرته الإدارة في الواقعة، كشف أن المشهد مجرد مزحة.
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عبدالرحمن[ عدد التعليقات: 117 ] نشر منذ 18 دقيقة
المفروض يبداء التحقيق مع اداره تعليم مكه واللتي لاترى في ما حصل سوا مزحه ثقيله وهل يحق لهم التصريح بذلك في مساله غايه في الخطور لما ترتب على نفس الافعال من قضايا قتل راح ضحيتها عدد من الطلاب في الشهور الماضيه واظن حان الوقت لوضع حد لاستهتار بعض المسئولين في القضايا اللتي تؤثر في المجتمع ومحاولتهم خلق الاعذار للتصرفات المشينه لبعض الطلبه ضد زملائهم حسب اهوائهم والالتزام بما تنص عليه تعليمات الوزاره في مثل هذه الامور اما الاراء الشخصيه لهم فيمكنهم تطبيقها في بيوتهم وليس في المقرات الحكوميه اللتي تحكم بقوانين وضعت لمعالجه هذه المشاكل والحد منها