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إرسال «الحشيش» والقهوة إلى الفضاء في مارس المقبل

إرسال «الحشيش» والقهوة إلى الفضاء في مارس المقبل
متابعة- أميرة خالد(صدى):

في تجربة غريبة من نوعها ، تعتزم شركة نقل فضائي SpaceX إرسال نباتات القهوة والحشيش والماريجوانا إلى محطة الفضاء الدولية في مارس المقبل من عام 2020 .

وأثار الترويج للتجربة الحديث حول ماهية إرسال القوة والحشيش على وجه الخصوص إلى الفضاء ، بينما أكدت الشركة أنها ستقوم بذلك من أجل تطبيق تجارب عملية توضح تأثير التغير المناخي في الفضاء على النباتات .

وعقدت شركات التكنولوجيا الحيوية الزراعية شراكة مع شركة الفضاء وجامعة كولورادو الأمريكية لإطلاق أكثر من 480 نوع من مزارع الخلايا النباتية في حاضنة مصنوعة خصيصاً للفضاء .

وتأتي هذه التجارب والأبحاث في إطار بحث سبل العيش مع تقديم مشروعات للعيش في الفضاء .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 89084 ] نشر منذ 27 دقيقة

اقشر من تجربة عيش ..

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