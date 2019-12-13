  • الجمعة 13

    ديسمبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. شهب كثيفة تتساقط من سماء المملكة خلال الليلتين المقبلتين

شهب كثيفة تتساقط من سماء المملكة خلال الليلتين المقبلتين

شهب كثيفة تتساقط من سماء المملكة خلال الليلتين المقبلتين
علي القحطاني(صدى):

تتميز سماء المملكة والمنطقة العربية الليلتين المقبلتين بمشهد خلاب لزخة ” شهب التوأميات ” الساحرة التي تصل ذروتها كل عام يوم 14 ديسمبر .

وأكد خبراء الفلك أن ذروة الشهب ستكون يوم غدٍ السبت 14 ديسمبر ما بين الساعة 2:00 إلى الساعة 23:00 بتوقيت جرينتش، وهذا يجعل كلتا الليلتين؛ ليلة الجمعة – السبت، إضافة إلى ليلة السبت – الأحد مناسبتين لمشاهدة ذروة زخة الشهِب .

وينصح الخبراء المهتمين بتلك الظاهرة الخلابة بالرصد من مكان مظلم والنظر إلى السماء بدءً من العاشرة مساءً إذ تزداد بشكل ملحوظ حتى منتصف الليل .
الجدير بالذكر أن تلك الشهب سميت بالتوأميات أنها تخرج من نقطة موجودة بمجموعة التوأمين أو “برج الجوزارء ” ، وستكون ذات لمعان ملحوظ .


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *