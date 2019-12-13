الأميرة ريما بنت بدر سفيرتنا السعودية فى أمريكا‬⁩ تزور القاعدة البحرية في ⁧‫فلوريدا

تركية البدر(صدى):

مبادرة جدا موفقة ورائعة , قالت السفارة السعودية في الولايات المتحدة في بيان إن سفيرة السعودية زارت القاعدة البحرية في بنساكولا بولاية فلوريدا يوم الخميس لتقديم التعازي بعد الهجوم الذي وقع بإطلاق ضابط في سلاح الجو السعودي الرصاص مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص قبل أيام.

وأضاف البيان أن الأميرة ريما بنت بندر آل سعود التقت بأفراد من قيادة قاعدة بنساكولا البحرية ” وكررت إدانتها لهذا الهجوم المروع “.

وتعهدت السفيرة بتقديم ” أي مساعدة ممكنة لتسريع وتيرة التحقيق “ .