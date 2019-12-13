رجل يتنكر في شكل والدته لـ إنجاح والدته باختبار القيادة

برازيليا(صدى):

تنكر رجل برازيلي في شكل والدته من أجل إنجاحها في اختبار القيادة، بعد أن فشلت ٣ سنوات في الحصول على رخصة القيادة.

وتفصيلآ، ارتدى ” الرجل ” ملابس والدته النسائية وقام بتصفيف شعره بشكل أنثوي، لكي يتخطى لها اختبار القيادة.

وأثار ” الرجل ” شكوك القائمة على الاختبارات في إدارة المرور الحكومية، حيث أرادت التأكد من هويته بسبب خشونة صوته وحجم يديه الكبير.

وانكشفت حقيقة تنكر ” الرجل ” وتم الاتصال بالشرطة التي جاءت واصطحبت الرجل، وبعد التحقيق معه تم إطلاق سراحه بكفالة مع استمرار التحقيقات.