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رجل يتنكر في شكل والدته لـ إنجاح والدته باختبار القيادة

رجل يتنكر في شكل والدته لـ إنجاح والدته باختبار القيادة
برازيليا(صدى):

تنكر رجل برازيلي في شكل والدته من أجل إنجاحها في اختبار القيادة، بعد أن فشلت ٣ سنوات في الحصول على رخصة القيادة.

وتفصيلآ، ارتدى ” الرجل ” ملابس والدته النسائية وقام بتصفيف شعره بشكل أنثوي، لكي يتخطى لها اختبار القيادة.

وأثار ” الرجل ” شكوك القائمة على الاختبارات في إدارة المرور الحكومية، حيث أرادت التأكد من هويته بسبب خشونة صوته وحجم يديه الكبير.

وانكشفت حقيقة تنكر ” الرجل ” وتم الاتصال بالشرطة التي جاءت واصطحبت الرجل، وبعد التحقيق معه تم إطلاق سراحه بكفالة مع استمرار التحقيقات.


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